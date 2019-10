Is de laadpaal straks het belangrijkste Nederlandse exportproduct?

Het Nederlandse EVBox, dat laadpunten maakt, is door een onderzoeksbureau aangewezen als de wereldwijde marktleider in de laadsector. In 55 landen wereldwijd staan er nu zo'n 85.000 laadpunten van het bedrijf. Een groot deel van de productie vindt plaats in een fabriek in Amersfoort.

"Toen ik hier twee jaar geleden begon, hadden we 60 medewerkers. Dat zijn er nu 500 wereldwijd", zegt EVBox-woordvoerder Job Karstens. "Het is een enorme groeimarkt en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Dit jaar zien we dat iedereen zich realiseert dat elektrisch rijden echt de toekomst is. Overheden komen met wetgeving, autofabrikanten met nieuwe modellen. Het zijn mooie tijden."

Oliebedrijven op overnamepad

Grote oliebedrijven willen de boot niet missen en hebben de afgelopen tijd een aantal Nederlandse laadbedrijven opgekocht. Zo nam Shell NewMotion over. Dat Amsterdamse bedrijf is een van de grootste aanbieders van laadpalen in Europa. En Total kocht Pitpoint, dat ook laadpalen exploiteert.

Dan is er nog het Nederlandse Fastned dat aan een Europees snellaadnetwerk bouwt, dat zo'n 1000 locaties moet krijgen. En Allego, dat voortkwam uit netbeheerder Alliander, is nu in allerlei Europese landen actief. Het bedrijf uit Arnhem exploiteert meer dan 14.000 laadpunten en is ook met een snellaadnetwerk bezig.

Groei wereldwijd

Als deze Nederlandse bedrijven hun voorsprong de komende jaren vasthouden, dan kunnen ze profiteren van een gigantische opkomende markt. Want overal moet laadinfrastructuur gebouwd worden voor al die elektrische auto's die eraan komen.

Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat er in 2030 wereldwijd tot wel 220 miljoen elektrische voertuigen rondrijden en dat er dan jaarlijks zo'n 28 miljoen verkocht worden. In 2018 was de wereldwijde verkoop nog maar 2 miljoen.

En de verwachting is dat alleen al in Nederland er in 2030 1,7 miljoen laadpunten nodig zijn voor elektrische auto's. Dat betekent dat er tot die tijd per maand gemiddeld 14.000 laadpunten moeten bijkomen om aan de vraag te voldoen. "Deze aantallen bieden enorme economische kansen voor partijen actief in deze sector", aldus RVO.