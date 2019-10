Elektrische auto meest verkochte model, is dit de doorbraak?

En dus rijst de vraag: zien we hier de doorbraak van de elektrische auto? Feit is dat de verkoop van elektrische auto's harder stijgt dan verwacht. Vorig jaar werden er 13.107 verkocht, in de eerste 9 maanden van dit jaar al 29.811.

"Er werd voor heel 2019 verwacht dat er zo'n 28.000 elektrische auto's zouden worden verkocht", zegt Tom Huyskens van autobrancheorganisatie Bovag. "Maar dat zijn er nu dus al meer."

Daarmee is 9 procent van de nieuwe auto's dit jaar een volledig elektrische. Bij het overgrote deel gaat het om leasewagens. Leaserijders betalen voor elektrische auto's namelijk veel minder bijtelling dan voor andere auto's. "Het succes van de elektrische auto in Nederland komt voornamelijk door het fiscale beleid", zegt Huyskens.

83 euro versus 455 euro per maand

Voor elektrische auto's van onder de 50.000 euro geldt namelijk een bijtelling van 4 procent. Voor andere auto's geldt 22 procent. Een Model 3 van 48.000 kost je daardoor als leaserijder 83 euro per maand aan bijtelling, terwijl je aan een gewone auto van dezelfde prijs 455 euro per maand kwijt zou zijn.

Volgend jaar gaat die bijtelling omhoog naar 8 procent. Maar als je je auto nog dit jaar krijgt, kan je nog vijf jaar lang van die lagere bijtelling van 4 procent profiteren. Ook daardoor stijgt de verkoop van de Model 3 nu.

Leaserijders weten de elektrische auto dus te vinden, maar particulieren kopen nog maar mondjesmaat elektrische auto's. Slechts 1 op de 8 elektrische auto's is dit jaar gekocht door een particulier. "Ze zijn op dit moment voor de massa nog niet betaalbaar", zegt Huyskens van de Bovag. "Laat staan dat elke Nederlander de mogelijkheid heeft om bij zijn eigen woning een laadpaal te plaatsen."

Drie drempels

Toch denkt ING-econoom Marten van Garderen dat dit snel verandert. "Voor de consument zijn er eigenlijk drie drempels: de prijs, beperkte laadmogelijkheden en de korte actieradius. Maar de komende tijd zal de consument over die drie dingen steeds minder te klagen hebben."

Nieuwe elektrische modellen kunnen namelijk steeds grotere afstanden afleggen op een volle accu. "Ze hebben nu vaak een actieradius van meer dan 400 km en dat is voor veel mensen een minimum", aldus Van Garderen.

Tegelijkertijd neemt het aantal laadpalen in Nederland sterkt toe. "Het aantal snellaadpunten is in vijf jaar bijna verachtvoudigd en het aantal gewone laadpalen verzesvoudigd."

En er komen langzaamaan ook meer goedkopere elektrische auto's op de markt. "De prijs komt steeds dichter in de buurt van een gewone auto", zegt Van Garderen. "Die prijsdalingen komen vooral doordat de accu's steeds goedkoper worden." Zo komt Volkswagen volgend jaar met een nieuwe elektrische versie van de Up, die naar verwachting 22.000 euro of minder gaat kosten.

2030: alleen elektrisch

Het kabinet wil in 2030 de verkoop van de ouderwetse auto verbieden. Alle nieuwe auto's moeten dan uitstootvrij zijn. "Dat is een redelijk streven", zegt Frank Rieck, lector Smart E-mobility aan de Hogeschool Rotterdam. Ook hij verwacht dat de verkoop van elektrische auto's alleen nog maar zal versnellen. "Mensen moeten nog wel meer gaan nadenken over de totale kosten van elektrisch versus conventioneel."

Want een elektrische auto is dan nog wel duurder in de aanschaf. Maar aan 'tanken' en onderhoud ben je meestal een stuk minder kwijt. Een elektromotor is namelijk veel simpeler en minder onderhoudsgevoelig dan een benzinemotor. "Elektrisch is dan al sneller goedkoper."