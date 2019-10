Overdreven of noodzaak? Waarom het leger erbij is geroepen in Den Haag

Dit soort locaties wordt vaker afgezet door vrachtwagens bij evenementen. Op Prinsjesdag bijvoorbeeld stonden er trucks gevuld met zand op een aantal kruispunten in de Hofstad. Maar normaal gaat het dan om voertuigen die de gemeente huurt van bijvoorbeeld transportbedrijven.

Op de vraag waarom nu dan het leger is ingezet, heeft de gemeente Den Haag een simpel antwoord: de transportbedrijven wilden niet. En dat komt door het vorige boerenprotest in Den Haag, op 1 oktober.

De gemeente had toen een bedrijf ingehuurd om met trucks een aantal wegen af te sluiten. "Maar daar kwamen mensen die te maken hadden met het protest achter", zegt de woordvoerder. "Dat bedrijf kreeg daar opmerkingen over en heeft toen besloten het toch niet te doen."

In allerijl huurde Den Haag toen een aantal kleinere vervoersbedrijven in, die elk een aantal vrachtwagens leverden. Maar de chauffeurs van die trucks werden op de dag van het protest dermate onheus bejegend dat die bedrijven daarna ook niet meer wilden, aldus de woordvoerder. "Toen kwamen we bij defensie uit."

2300 keer ingezet

Defensie is hier ook gewoon voor, zegt een woordvoerder van het ministerie. "Een gemeente of de politie kan onze hulp inroepen als het op een andere manier niet lukt. Vorig jaar gebeurde 2300 keer in nationale aangelegenheden."

Het overgrote deel daarvan, zo'n 2000 keer, ging het om de explosievenopruimingsdienst. Maar het leger helpt bijvoorbeeld ook bij het blussen van natuurbranden of bij huiszoekingen van de politie. "Gemeentes hebben een lijst, waarin staat wat wij kunnen leveren. En dan kunnen ze daarover contact opnemen."