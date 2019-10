Turkse inval in Syrië zorgt voor 'heel vreemde' NAVO-verhouding

De Turkse inval in Noord-Syrië wordt ook op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel nauwlettend gevolgd. Turkije, een NAVO-lid, trok Syrië binnen om te vechten tegen Koerdische milities, die op hun beurt jarenlang werden gesteund door de belangrijkste NAVO-bondgenoot: Amerika.

"NAVO-wapens tegen NAVO-wapens", zo vatte oud-NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer het samen. Inmiddels hebben de Verenigde Staten sancties afgekondigd tegen Turkije.

Nu ook het leger van de Syrische president Assad zich met de strijd bemoeit, ontstaat voor de NAVO opnieuw een complexe situatie. Want wat als Assads troepen straks Turkije aanvallen? Zijn de andere NAVO-partners dan niet verplicht om de Turken bij te staan, terwijl ze eigenlijk tegen de strijd zijn?

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn, een ervaren rot, waarschuwde al voor de casus foederis: de oude NAVO-regel waarbij de aanval op een lidstaat wordt gezien als een aanval op alle NAVO-leden. In hoeverre zet de Turkse inval in Noord-Syrië de NAVO onder druk?

'Living apart together'

Militair deskundigen gaan er niet van uit dat snel andere NAVO-landen bij de strijd betrokken raken. Maar voor het bondgenootschap is de situatie wel slecht, zegt generaal-majoor buiten dienst Frank van Kappen. "Een lidstaat als Turkije die allemaal dingen doet zonder enig overleg met de rest van de NAVO, zoiets kun je niet hebben. De solidariteit staat echt onder druk."

Defensiespecialist Dick Zandee van instituut Clingendael omschrijft de relatie tussen Turkije en de rest van de NAVO als living apart together. "Turkije is een merkwaardige bondgenoot geworden", zegt hij. "De Turken doen nog wel mee aan missies, bijvoorbeeld in Kosovo. Dus praktisch is er nog wel samenwerking. Maar politiek gezien is de verhouding heel vreemd."

De gewapende strijd in Noord-Syrië is daar het laatste voorbeeld van, maar de interne spanning loopt al langer op. Zo kocht Turkije onlangs een Russisch raketsysteem - hoogst ongebruikelijk voor een lid van de NAVO.

Als reactie stopte de VS met het leveren van F-35-straaljagers. Terwijl Ankara nauw betrokken was bij het JSF-project en van plan was honderd van deze gevechtsvliegtuigen te kopen. Ook doet Turkije zaken met Iran, iets dat vooral de Amerikanen een doorn in het oog is.

"Het is een trendmatige ontwikkeling, waarbij president Erdogan de panelen heeft verschoven", zegt Zandee. "Door zijn oriëntatie op Rusland en de enorme verdeeldheid tussen Turkije en de VS, is automatisch ook de relatie tussen Turkije en de rest van de NAVO verstoord."