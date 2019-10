Protest Catalanen tegen celstraffen separatistenleiders loopt uit op rellen

Het protest wordt geleid door de actiegroep Tsunami Democràtic, die via berichtendienst Telegram oproept om de straten op te gaan. Wie de mensen achter de beweging zijn, is een mysterie. De Spaanse autoriteiten kondigden vandaag aan een politieonderzoek in te stellen naar de separatistische activisten.

Tsunami Democràtic roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos protest. Ze zeggen geïnspireerd te zijn door de demonstraties in Hongkong. Daar werd het vliegveld twee dagen platgelegd door betogers.

Gevangenisstraffen

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde gisteren negen Catalaanse separatistische leiders tot gevangenisstraffen tussen de negen en dertien jaar. Een van de veroordeelden kondigde vandaag aan de zaak voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te brengen.

In oktober 2017 stemden ruim twee miljoen Catalanen in een door het Constitutioneel Hof verboden referendum over zelfstandigheid. Beelden van de stemming en het gewelddadige optreden van de politie gingen de wereld over.

Het Catalaanse parlement verklaarde de noordoostelijke Spaanse deelstaat onafhankelijk, maar het zou nooit zover komen. De Spaanse regering nam het bestuur van Catalonië over en vervolgde de politici die verantwoordelijk waren voor het referendum. De negen die veroordeeld zijn, worden gezien als de architecten van het referendum.