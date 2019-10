Partij voor de Dieren zet voorzitter uit de partij

De Partij voor de Dieren heeft voorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Volgens het partijbestuur legde Wolswinkel de afgelopen maanden "stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer". Ook vindt het bestuur dat hij de partij heeft beschadigd door bij verschillende optredens in de media zijn mening te uiten.

Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim-voorzitter. "Wolswinkel heeft afspraken consequent aan zijn laars gelapt", zegt Van der Velden. "Hij heeft kans op kans gehad maar die niet gepakt." De partij gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Wolswinkel laat in een reactie weten overweldigd te zijn door het besluit. "Ik wist niet eens dat dit kon", zegt hij. In de bestuursvergadering werd er ineens over hem gestemd. Al vrij snel werd duidelijk dat hij het veld moest ruimen. Wolswinkel: "Ik had een andere interpretatie van wat het voorzitterschap inhield."

Discussie

Gisteren had Nieuwsuur nog een verslag over Wolswinkel en de koers die hij wilde inslaan met de Partij voor de Dieren. Hij wilde discussie, maar dat werd door de rest van de partij niet op prijs gesteld, vertelde hij. "Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd", zei de 25-jarige Wolswinkel in de uitzending.

De fractie in de Tweede Kamer laat weten dat het royement een besluit is van het bestuur, dat niet in overleg met de fractie is genomen. Maar de fractie steunt het bestuur wel. Meer wil de fractie niet zeggen "omdat Wolswinkel nog in beroep kan gaan tegen het besluit".

Fractievoorzitter Ouwehand heeft begrip voor het besluit: