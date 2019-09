Afgescheiden Kamerlid lonkt weer naar Partij voor de Dieren

Van Kooten: "In de laatste gesprekken die ik had met Marianne voordat ik uit de fractie stapte, is er niets gezegd over een eventueel vertrek van haar." Toch had Thieme haar besluit in mei al genomen.

"Als ik het eerder had geweten, als ze had gezegd: wacht nog even, dan was er misschien meer mogelijk geweest. Dan was ik misschien gebleven."

Na haar vertrek besloot Van Kooten haar zetel niet op te geven, maar zelfstandig verder te gaan in de Tweede Kamer. Dat kwam haar op een royement te staan door de Partij voor de Dieren.

Koers verleggen

Ze verwacht dan ook niet dat de partij haar terug zal nemen als fractiegenoot. "Maar ik ben van harte bereid samen te werken. Wie weet." Van Kooten hoopt dat de Partij voor de Dieren onder de nieuwe fractievoorzitter Esther Ouwehand de koers zal verleggen.

"Ze moeten het verkiezingsprogramma, Plan B, gaan uitvoeren. Dat is een heel breed programma met aandacht voor de dieren en de mens." De kritiek van Van Kooten op de koers van Thieme is dat zij zich te veel alleen op de belangen van dieren richt.