Advies: mijd snelwegen rond Utrecht morgenochtend

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan morgenochtend de snelwegen rond Utrecht te mijden in verband met het boerenprotest. Ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug in de A12 kunnen extra reistijd opleveren.

De verwachting is dat er rond Utrecht veel overlast zal zijn door trekkers die naar De Bilt rijden om te demonstreren tegen de meetmethodes van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De boeren hebben kritiek op de meetmethodes waarmee stikstof in Nederland wordt vastgesteld. Oorspronkelijk was het plan om tekst en uitleg te vragen bij het RIVM-hoofdkantoor in Bilthoven, maar in verband met de veiligheid is in overleg met de gemeente besloten dat protest te verplaatsen naar een sportpark in De Bilt.

Thuiswerken

De medewerkers van het RIVM worden morgen verplicht om thuis te werken vanwege het boerenprotest, schrijft RTV Utrecht.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Alleen medewerkers die "essentieel zijn voor de continuïteit van de kritische processen" krijgen toegang tot het gebouw.

Zodra het protest voorbij is, aan het einde van de ochtend, kunnen weggebruikers flinke vertraging ondervinden op de wegen van Utrecht richting Den Haag. De boeren rijden dan met hun trekkers van De Bilt naar het Binnenhof in Den Haag.