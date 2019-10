Dodenaantal orkaan Hagibis in Japan opgelopen tot 66

Het dodental door orkaan Hagibis, die afgelopen weekend Japan trof, is opgelopen tot 66. Nog zeker vijftien mensen zijn vermist en meer dan 200 mensen raakten gewond. Duizenden reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar de vermisten.

Door de zware regenval zijn tientallen rivieren overstroomd. In veel gebieden viel in twee dagen tijd 30 tot 40 procent meer regen dan in een heel jaar. Dat veroorzaakt modderstromen, waardoor veel mensen vast zijn komen te zitten.

Bijna 35.000 huishoudens zitten nog zonder stroom en nog 130.000 huishoudens hebben geen stromend water. Dat meldt de Japanse publieke omroep NHK.

De stad Fukushima, in het noordoosten van Japan, is één van de zwaarst getroffen gebieden. Daar overleefden zeker 25 mensen de orkaan niet.