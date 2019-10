ChristenUnie: ga met Prinsjesdag het land in

De Glazen Koets en de troonrede niet in Den Haag, maar in Groningen, Middelburg of Maastricht. Met dat idee komt de ChristenUnie vandaag. Als het Binnenhof vanaf 2021 niet meer beschikbaar is vanwege de renovatie, zou Prinsjesdag steeds in verschillende provinciehoofdsteden gehouden moeten worden.

"Ik zou het een heel mooi idee vinden, ook om de democratie dichter bij de mensen te brengen", zegt partijleider Segers van de kleinste regeringspartij. "Het heeft natuurlijk nogal wat voeten in aarde, maar ik zeg: ga er eens naar kijken."

Komend jaar is de Ridderzaal nog beschikbaar voor de gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer waar koning Willem-Alexander de troonrede voorleest. Maar daarna moet het parlement voor zeker vier jaar op zoek naar een alternatief.