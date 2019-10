EU schort wapenleveranties aan Turkije op

De 28 EU-landen hebben unaniem besloten de wapenleveranties aan Turkije op te schorten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken veroordeelden tijdens hun overleg in Luxemburg de Turkse militaire operatie in Noordoost-Syrië en riepen Ankara opnieuw op zich terug te trekken uit Syrië.

Volgens de lidstaten ondermijnt Turkije met de inval de stabiliteit in de regio, met meer burgerslachtoffers en ontheemden tot gevolg. Ook het vernietigen van Islamitische Staat wordt erdoor bemoeilijkt.

Enkele Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland, hadden al afzonderlijk besloten geen wapens meer te leveren. Ook minister Blok woonde het overleg bij. Voorafgaand liet hij weten dat onder de IS-sympathisanten die dit weekend zijn weggestuurd uit opvangkampen in Syrië, geen Nederlanders zijn. Dat wordt wel nog verder onderzocht, aldus Blok.

Turkije begon vorige week met de militaire operatie in Noordoost-Syrië. Volgens president Erdogan is het doel uitsluitend het verdrijven van de Koerdische YPG-militie, en niet het opdelen van Syrië. Gisteravond begon ook het Syrische leger aan een opmars in de regio, na een akkoord met Koerdische milities.