Ruim 26 jaar voor aanslagpleger Amsterdam CS, bijna 3 miljoen schadevergoeding

De man die vorig jaar op station Amsterdam Centraal twee Amerikaanse toeristen neerstak, is door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar en acht maanden. De rechtbank acht hem schuldig aan een tweevoudige poging tot moord met terroristisch motief en de bedreiging van drie agenten. De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, een celstraf van 25 jaar.

Ook moet Jawed S. een schadevergoeding betalen van ruim 2,6 miljoen euro aan een van de slachtoffers. Die man belandde in een rolstoel. Aan de andere Amerikaan moet hij meer dan 38.000 euro betalen. In totaal wil de rechtbank dat S. bijna drie miljoen euro aan schadevergoeding betaalt.

Bekijk in de eerste video wat de rechter zei over de schadevergoeding, in de tweede video wordt de strafmaat bekend gemaakt.