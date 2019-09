Jawed S. wilde op Amsterdam CS 'oneerlijke en wrede mensen' doden

De man die vorig jaar willekeurige mensen aanviel op het Centraal Station van Amsterdam, was van plan om "oneerlijke en wrede mensen" te doden. Dat verklaarde verdachte Jawed S. vandaag in de Amsterdamse rechtbank.

De 20-jarige Afghaan stak een jaar geleden twee Amerikaanse toeristen neer op het Centraal Station van Amsterdam. De slachtoffers raakten zwaargewond. S. was boos over een cartoonwedstrijd die Geert Wilders had aangekondigd en wilde daarvoor wraak nemen in Nederland.

Varken

"Waarom hebben jullie dat vuile varken de gelegenheid gegeven onze profeet te beledigen?", vroeg hij vandaag in de extra beveiligde rechtbank. "Ik was naar Nederland gekomen om mijn profeet te verdedigen. Ik was van plan om oneerlijke en wrede mensen te doden."

S. weigerde Wilders bij zijn naam te noemen. "U vraagt mij hem te respecteren. De Koran schrijft voor dat we mensen moeten respecteren, maar geen dieren."

Willekeurige slachtoffers

De geradicaliseerde asielzoeker was met de trein uit Duitsland naar Amsterdam gereisd. Drie kwartier na aankomst stak hij in op twee Amerikaanse toeristen die bij een informatiebalie stonden. Volgens S. had hij het niet specifiek op hen voorzien. "Als ik had geweten dat het toeristen waren, had ik hen niets gedaan."

Snel optreden van de politie voorkwam dat hij meer slachtoffers kon maken. Jawed S. kon door agenten die in de buurt waren worden neergeschoten en overmeesterd. Als hij de kans had gehad, had hij ook hen neergestoken, zei S. vandaag. Ook zei hij dat hij die dag bereid was "als martelaar" te sterven.

Vorig jaar toonde Jawed S. op een eerdere, niet-inhoudelijke zitting ook al geen enkel berouw.

Slachtoffers aanwezig

De betrokken politiemensen waren vandaag aanwezig in de zaal, net als de twee slachtoffers uit de Verenigde Staten. Een van hen is door de aanslag permanent in een rolstoel beland. Morgen komen de slachtoffers aan het woord. Dan maakt het Openbaar Ministerie ook de strafeis bekend. Hij wordt verdacht van twee keer poging tot moord of doodslag, met een terroristisch oogmerk.

Vanochtend kwam via Nieuwsuur en AT5 de portofoon opname naar buiten van de agenten die tijdens de aanslag Jawed S. overmeesterden: