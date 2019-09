OM eist 25 jaar tegen Jawed S. voor neersteken toeristen op Amsterdam CS

Het Openbaar Ministerie liet vandaag bewakingsbeelden zien waarop te zien was hoe S. drie kwartier op het station rondhing, werd gespot door een agent en meteen daarna met enorme kracht twee Amerikaanse toeristen van achteren aanviel met een mes. Daarna werd S. neergeschoten door de politie.

Volgens het Openbaar Ministerie ging Jawed S. ervan uit dat hij de aanslag niet zou overleven. Ook blijkt uit een afgeluisterd gesprek dat zijn vader en de inwoners van zijn geboortedorp in Afghanistan trots zijn op hem zijn.

"Schokkend", aldus de officier van justitie. "Deze afschuwelijke aanslag heeft enorme impact gehad. Juist de willekeur van de slachtoffers is wat angst aanjaagt. Dat neem ik de verdachte kwalijk. Ook dat hij geen spijt heeft en zelfs in zekere mate trots is. Maar ik zeg u: de Nederlandse overheid zal nooit toegeven aan terrorisme. Hier wordt de discussie gevoerd met woorden, niet met messen."

Dwarslaesie en miskraam

Gisteren zei S. in de rechtbank dat hij "oneerlijke en wrede mensen" wilde doden. Zijn slachtoffers waren willekeurige voorbijgangers. Die overleefden de aanval, maar raakten zwaargewond.

Een van hen liep een dwarslaesie op en zit waarschijnlijk de rest van zijn leven in een rolstoel. "Dat heeft ons leven compleet ondersteboven gegooid", vertelde zijn vrouw vandaag in de rechtszaal. De fysieke en financiƫle gevolgen zijn groot; hun leven staat in het teken van therapie en werken lukt niet meer.

De vrouw was elf weken zwanger toen de aanslag werd gepleegd. Maandenlang zat ze dag en nacht bij haar man aan het ziekenhuisbed. De stress leidde tot een miskraam, vertelde ze. "Jawed S. heeft laten zien dat onze levens er voor hem niet toe doen. Het is belangrijk dat hij wordt bestraft en de rest van zijn leven achter de tralies blijft. Hij is een gevaar voor de samenleving."

Klein, bang biggetje

De vrouw van het andere slachtoffer vertelde hoe hun groepje van vier voor het eerst in Europa was, onderweg naar een bruiloft in Duitsland. Terwijl de mannen naar een informatiebalie gingen op het station, bewaakten de vrouwen de koffers.

"Als ik toen had geweten wat ik nu weet, waren we bij onze mannen gebleven. Omdat de dief die we tegenkwamen hen van het leven probeerde te beroven", zei de vrouw.

Ze beschreef hoe ze de aanval voor haar ogen zag gebeuren en een waterflesje naar S. gooide. "Ik zag dat je was verlamd van angst. Je zag eruit als een klein biggetje. Je was ervan overtuigd dat je zou sterven, maar was er nog niet klaar voor."

Amerikaanse vlag

De vrouw denkt dat Jawed S. het op hen had gemunt vanwege de Amerikaanse vlag op hun bagage. "Jij vertegenwoordigt geen vluchtelingen. Wij waren ook ooit vluchtelingen en kregen kansen in een geweldig land." De vrouw komt, net als de rest van het gezelschap, uit Eritrea.

Ze zei te hopen dat S. een beter mens wordt. "Ik hoop dat je van een verloren jongen verandert in een vriendelijk mens. Kies tussen goed en slecht. Zoals je ziet, staan wij vieren hier niet als slachtoffers, maar als overlevenden. Het goede wint altijd."

Steken op netvlies gebrand

Ook een van de agenten die bij het incident betrokken waren, kreeg het woord. "Het was hartverscheurend om te horen hoe jullie zijn getroffen door deze terroristische daad", zei hij tegen de slachtoffers. "Ik betreur het dat we het niet hebben kunnen voorkomen."

Begin dit jaar werd bij de agent een posttraumatische stress-stoornis vastgesteld. Maandenlang zat hij ziek thuis. "Het insteken van S. op de slachtoffers stond op mijn netvlies gebrand."

In april schreef hij een brief aan Jawed S., waarin hij hem aansprak op de "laffe daad" die hij heeft gepleegd. In de brief schrijft de agent dat hij hoopt dat S. de rest van zijn leven in de gevangenis moet blijven. Hij noemde het triest dat hij de aanslag als vluchteling heeft gepleegd. "Kom je vanuit Afghanistan naar Europa voor een beter leven en dan ga je zo om met de vrijheden die je worden gegeven. Ik snap dat je beledigd kan zijn als je profeet wordt gepersifleerd, maar dat rechtvaardigt niet zulk geweld. Je bent een zielig figuur."