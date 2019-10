Weer een week vol boerenprotest: een overzicht van de acties

Komende week demonstreren boeren weer op verschillende plekken in Nederland. Ze zijn het niet eens met nieuwe stikstofmaatregelen en het negatieve beeld dat er volgens hen over boeren wordt gecreëerd.

Hieronder een overzicht van de geplande boerenprotesten:

Maandag 14 oktober

De aftrap is morgen in acht provincies. Landbouworganisatie LTO Noord heeft zijn 14.000 leden opgeroepen om vanaf 12.00 uur actie te voeren bij de provinciehuizen van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Hoeveel boeren met hun trekkers gehoor gaan geven aan de oproep is nog onduidelijk. Vanwege het tijdstip zal de maandagochtendspits waarschijnlijk niet veel hinder ondervinden van het protest. Rondom de provinciehuizen in Arnhem, Assen, Den Haag, Groningen, Haarlem, Lelystad, Utrecht en Zwolle, zal dat een ander verhaal zijn.

Vrijdag waren er ook al acties bij de provinciehuizen van Noord-Brabant en Friesland. In die laatste provincie zorgen honderden trekkers in de binnenstad van Leeuwarden voor een verkeersinfarct. De actie had succes: de provincie Friesland trok per direct een stikstofmaatregel in waar boeren woedend over waren.

Dinsdag 15 oktober

Boeren in de provincie Limburg trekken op dinsdag naar hun provinciehuis in Maastricht. Zeeuwse boeren gaan vooralsnog niet demonstreren, maar maandag met de provincie Zeeland in gesprek over stikstof. Demonstraties volgen alleen als er 'niet wordt geluisterd', zegt de organisatie.

Woensdag 16 oktober

De grote landelijke protestactie van boeren is woensdag. De dag begint om 9.00 uur met een demonstratie bij het RIVM in Bilthoven en verplaatst zich vanaf 12.00 uur naar het Binnenhof in Den Haag.

Organisator Farmers Defence Force noemt de steun van boeren en burgers voor een actiedag "enorm en hartverwarmend". Hoeveel mensen (en trekkers) er meedoen aan het protest is nog niet bekend. Het kunnen er veel zijn, want de organisatie heeft verschillende Telegram-chatgroepen en een besloten Facebook-pagina, waarvan duizenden mensen lid zijn.

Dat het protest start bij het RIVM is vanwege onvrede over de stikstofberekeningen van het instituut. Uit de RIVM-data blijkt dat de landbouw verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstofneerslag in Nederland.

Farmers Defence Force betwist die uitkomst. In een aankondiging voor de protestdag, wordt het RIVM, "de Rijksdienst die met schimmige methodes en uitkomsten, ons als grote vervuiler heeft aangewezen", genoemd. Minister Schouten van Landbouw zei eerder dat de rekenmethode van het RIVM om stikstofuitstoot te berekenen klopt, maar wel wat verfijnder kan.