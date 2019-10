Boeren protesteren maandag bij provinciehuizen

Landbouworganisatie LTO Noord roept leden op om komende maandag om 12.00 uur bij hun eigen provinciehuis te protesteren. De organisatie wil dat de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel gaan. "Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben grote impact op boerenbedrijven- en gezinnen", zegt LTO Noord.

Gisteren lieten boeren in Friesland en Brabant al van zich horen. In Friesland gingen de beleidsmaatregelen dezelfde dag van tafel. "Dat zou mensen bij alle andere provincies wakker moeten schudden", zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. "Al jaren werken onze boeren en boerinnen mee in talloze projecten en passen zich aan om te komen tot een toekomstbestendige land- en tuinbouw in een prachtig groen Nederlands landschap. Al die inzet zien we nergens terug in de impasse waarin we nu zijn beland."

Bijna alle provincies

De actie is bedoeld voor de 14.000 aangesloten leden van LTO Noord, maar hoeveel boeren er naar de provinciehuizen gaan, is niet bekend. Boeren uit bijna alle provincies doen mee. Friese boeren blijven thuis; die hebben al hun zin gekregen. Boeren uit Zeeland en Limburg weten nog niet of ze aan de actie deelnemen.

Op 1 oktober gingen duizenden boeren vanuit verschillende delen van het land naar Den Haag om te demonstreren. Ze verzamelden op het Malieveld. Veel boeren kwamen met hun trekker. Dat leidde alles bij elkaar tot 1000 kilometer file op de snelwegen.