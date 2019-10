Samenvatting: zo was de dag voor de boeren in Den Haag

Vanwege de uittocht van de boeren na afloop van de manifestatie hadden Rijkswaterstaat en de ANWB een zeer zware avondspits verwacht. Het slechte weer, met onder meer hagelbuien, zou het verkeer ook parten spelen.

Maar de hagelbuien bleven uit en dankzij politie-escortes voor boeren en hun trekkers bleef het aantal kilometers file beperkt tot 700. Dat is veel, zegt de ANWB, "maar het was niet zo'n puinhoop als in de ochtendspits".

Lees hier ons liveblog terug met al het nieuws over het protest