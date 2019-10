'Rusland bombardeerde bewust vier Syrische ziekenhuizen'

"De Russische luchtmacht heeft herhaaldelijk bewust ziekenhuizen in Syrië gebombardeerd", stelt New York Times na een onderzoek. Er bestonden al lange tijd verdenkingen dat Rusland systematisch aanvallen uitvoerde op door rebellen geleide ziekenhuizen en klinieken in Syrië om daarmee de Syrische president Bashar al Assad te steunen.

Tot nu bestond hiervoor geen bewijs. De New York Times heeft nu een grote hoeveelheid materiaal boven water gekregen, vaak van bronnen die anoniem willen blijven, om vier bombardementen te onderzoeken die op 5 en 6 mei dit jaar plaatsvonden binnen een tijdsbestek van 12 uur.

'Doel geraakt'

De krant koppelde sociale-mediaberichten, verslagen en beelden van ooggetuigen, logboeken van vliegtuigspotters en het radioverkeer van de Russische luchtmacht aan de tijdstippen dat de bombardementen op de ziekenhuizen plaatsvonden.

Daaruit bleek dat in alle gevallen op het moment van het bombardement een Russische bommenwerper rond cirkelde. In onderschepte gesprekken met de luchtverkeersleiding is te horen dat de piloten precies op het moment van de eerste bominslag melden dat ze hun doel hebben geraakt.