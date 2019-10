Reddingsschip Ocean Viking redt 74 migranten, 110 anderen teruggestuurd

Op de Middellandse Zee zijn 74 migranten van een rubberboot gered nadat ze afgelopen nacht in de problemen waren gekomen bij een olieveld voor de Libische kust. Hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée melden dat er zes kinderen aan boord waren van de rubberboot.

Volgens SOS Méditerranée maken de migranten het goed. "Hoewel ze uitgeput zijn van hun gevaarlijke tocht, lijken ze allemaal stabiel", schrijft de organisatie op Twitter.

Italië

De Ocean Viking vaart momenteel ten oosten van Sardinië, in zuidelijke richting. Of de migranten naar Italië worden gebracht, is onduidelijk. Italië wil al tijden een functionerend Europees verdeelmechanisme voor migranten die in Italië aankomen. Vandaag nog riep de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken op tot een solidaire Europese aanpak.

De vorige Italiaanse regering, waar ook de rechts-populistische partij Lega in zat, verbood schepen met migranten geregeld wekenlang af te meren in Italiaanse havens.

110 migranten tegengehouden

Ondertussen melden de Tunesische autoriteiten dat er afgelopen vrijdag een boot van een mensensmokkelaar is tegengehouden. De mensensmokkelaar was vrijdagavond vertrokken uit Sfax, een stad in het oosten van het land, en werd gevolgd door de kustwacht. Die heeft de boot met 110 migranten gedwongen te stoppen en terug te keren naar Tunesië.

Dat ging niet zonder slag of stoot: terwijl medewerkers van de kustwacht de boot via luidsprekers tot stoppen maanden, werden ze door de opvarenden met voorwerpen bekogeld. Daardoor raakten twee medewerkers van de kustwacht gewond en sneuvelden verschillende ramen aan boord. 25 migranten die in de commotie overboord waren gesprongen, zijn uit het water gered.