Flinke tegenslag voor Facebook bij ontwikkelen digitale munt

De nieuwe digitale munt die Facebook wil lanceren, de libra, raakt belangrijke partners kwijt. Onder meer creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard, en eBay stappen uit het project. Vorige maand haakte PayPal al af.

Het project van Facebook ligt al langer onder vuur. De cryptomunt wordt door de in Zwitserland gevestigde dochteronderneming, de Libra Association, ontwikkeld. Maar critici stellen dat Facebook door de munt alleen maar machtiger wordt.

De Europese Centrale Bank waarschuwde eerder dat het een poging is van een aantal grote bedrijven om via een kartel de concurrentie te ondermijnen. Ook zouden er grote risico's aan kleven voor gebruikers, zijn er zorgen over de privacy en bestaat de vrees voor witwaspraktijken.

Grote klap

Facebook kondigde in juni aan de munt te gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de cryptomunt volgend jaar kan worden gebruikt, als alternatief betaalmiddel. "De tijd lijkt beter voor een beter systeem", zei David Marcus destijds. Hij is bij Facebook verantwoordelijk voor het project.

Het vertrek van met name Visa en Mastercard uit het project is een grote klap voor de libra. De bedrijven spelen een cruciale rol bij betalingen in zowel de VS als Europa.

Visa heeft laten weten het project nieuwsgierig te blijven volgen, maar vindt dat de Libra Association eerst moet voldoen aan allerlei financiële regels.

Partijen die nog wel meedoen zijn onder meer Uber, Spotify en Vodafone.