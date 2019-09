Topman Europese bank noemt Facebook-munt 'verraderlijk en ondermijnend'

De nieuwe digitale munt van Facebook is "verraderlijk", kan ons monetair beleid ondermijnen en de bedrijven erachter "lijken op een kartel". Dat zei Yves Mersch, bestuurder bij de Europese Centrale Bank, in een toespraak over de digitale munt die Facebook wil gaan uitgeven.

Daarmee opent nu ook de ECB het vuur op de libra, zoals de Facebook-munt heet. Eerder toonde onder meer de Amerikaanse centrale bank zich al kritisch.

Facebook kondigde de munt in juni aan. Gebruikers kunnen straks euro's, dollars of andere valuta omzetten naar libra's. Vervolgens kunnen die gebruikt worden als betaalmiddel via een digitale portemonnee van Facebook.

Onder andere gebruikers van chat-apps als Facebook Messenger en WhatsApp moeten straks betalingen kunnen doen met de libra. Ook is de kans groot dat Facebook-dochter Instagram de munt gaat accepteren voor het kopen van bijvoorbeeld kleding in de app.

Nieuw financieel stelsel

Facebook heeft grote ambities met de cryptomunt. Het bedrijf wil een nieuw financieel stelsel ontwikkelen dat niet in handen is van Wall Street of de centrale banken. "De tijd lijkt rijp voor een beter systeem", zei David Marcus, die bij Facebook het libra-project overziet, tegen The New York Times.

Facebook hoopt de munt volgend jaar op de markt te kunnen brengen via een dochteronderneming met de naam Libra Association. Een aantal grote bedrijven toonde zich al enthousiast over de libra, zoals creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard, taxidienst Uber, betaaldienst PayPal en muziekdienst Spotify.

Beperkt aansprakelijk

Maar de Europese Centrale Bank ziet dus niets in het plan van Facebook. "Ik hoop oprecht dat de mensen in Europa zich niet laten verleiden om de veiligheid en soliditeit van de gevestigde betaalkanalen te verruilen voor verleidelijke, maar verraderlijke beloftes", aldus ECB-topman Mersch.

Hij zegt "extreem bezorgd" te zijn over onder meer de bedrijven die achter de munt zitten. Die doet denken aan een kartel, vindt hij; een groep bedrijven die samenspant om minder last te hebben van concurrentie.

Bovendien zijn zij maar gedeeltelijk aansprakelijk als het misgaat met de munt. En dan is niet zoiets als een depositogarantiestelsel waar mensen op terug kunnen vallen, zegt de ECB-bestuurder, zoals bij de euro.

Grip verliezen

Facebook zelf staat er ook niet goed op bij Mersch. Vooral vanwege de privacyschandalen waarmee het sociale netwerk de afgelopen jaren in het nieuws kwam. Platforms als Facebook vormen volgens Mersch een bedreiging voor "onze democratieën".

Daarnaast kan de munt het ECB-beleid, dat gericht is op een stabiele munt, ondermijnen. Als veel mensen straks hun euro's voor libra's verruilen, kan de centrale bank zijn greep op de euro verliezen. Ook kan de vraag naar euro's afnemen.

Facebook heeft nog niet gereageerd op de toespraak van de ECB-bestuurder.