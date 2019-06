Facebook komt met digitale munt, maar voor wie is dat interessant?

"Ik ben onder de indruk van hoe goed het doordacht is", reageert Teunis Brosens, crypto-expert en econoom bij ING. "Het bedrijf heeft ervoor gekozen om het open op te zetten, samen met andere partijen in een onafhankelijke stichting. Dat lijken me allemaal belangrijke stappen om argwaan te voorkomen."

Waar Brosens wel vraagtekens bij zet, is hoe Facebook zal omgaan met het verzamelen van data. Het bedrijf zegt dat financiële informatie uit je portemonnee niet met Facebook zelf of een derde partij zal worden gedeeld "zonder toestemming van de gebruiker". Het platform zegt dat de gegevens niet worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

"Terwijl juist de combinatie van transacties en sociale data zo interessant is. Dat is de schatkist voor Facebook", zegt Brosens. "Ik ga er toch een beetje van uit dat Facebook gebruikers zal vragen om gegevens te delen omdat de 'ervaring' er beter van wordt en dat veel mensen hiermee in zullen stemmen. De munt zelf is voor het bedrijf niet zo interessant, de data wel."

Opkomende economieën

Met het gewicht van Facebook erachter maakt de valuta een goede kans op succes, denkt Brosens. Maar de vraag is wel voor wie het interessant is. Nederland staat bekend om zijn goede financiële infrastructuur, met betaalmogelijkheden als iDEAL en Tikkie, waardoor we in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS niet te maken hebben met extra kosten voor het betalen met een creditcard.

Facebook lijkt zich in ieder geval te richten op opkomende economieën in Afrika, Zuid-Amerika en landen als India. Daar is mogelijk een grotere behoefte aan een goed digitaal betaalmiddel. "Als zelfs maar 10 procent van de Facebookgebruikers met libra gaat werken is het al een groot succes", zegt Brosens.