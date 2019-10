'Hopelijk is deze goddeloze oorlog snel afgelopen'

Een bloedige veldslag in Koerdisch gebied. Of: een poging om Syrische vluchtelingen terug te plaatsen in hun thuisland. Het is afhankelijk aan wie je het vraagt hoe je de ontwikkelingen in Syrië kan bekijken. We vroegen Nederlanders met een Koerdische of Turkse achtergrond hoe zij ertegenaan kijken.

De Koerdisch-Nederlandse filmmaakster Beri Shalmashi vreest een volkerenmoord. "Erdogan heeft een aanval aangekondigd waarvoor hij ondersteuning krijgt van Amerika, dat heeft de vrije hand gegeven. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de Koerden de middelen hebben om te vechten."

Ze vindt het "haast onnozel" van de Koerden dat ze vertrouwden op een gelijkwaardige samenwerking met de Amerikanen bij de strijd tegen IS. "Je kunt ze bijna wegwerphelden noemen. Als het handig uitkomt, dan werkt iedereen graag met ze samen. Als ze klaar zijn, staan ze er weer alleen voor."

Gewend

De Koerdisch-Nederlandse promovendus Yusuf Çelik herkent het patroon. "De Koerden beginnen er haast aan gewend te raken dat ze in de steek worden gelaten. Er is een spreekwoord onder de Koerden: 'de bergen zijn onze enige vrienden', dat is nu van toepassing."

Shalmashi en Çelik denken dat het dreigement van Erdogan van gisteren om de poort naar de EU voor vluchtelingen te openen zijn effect niet zal missen. "Het lijkt erop dat Europa banger is dat vluchtelingen onze kant op komen dan dat er doden vallen", zegt Shalmashi.