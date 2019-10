Erdogan dreigt 'deuren naar Europa open te zetten'

De Turkse president Erdogan heeft op een partijbijeenkomst gezegd dat de invasie in Noordoost-Syrië moet bijdragen aan de territoriale integriteit van Syrië. Hij dreigde "de deuren open te zetten naar Europa" voor de Syrische vluchtelingen in het gebied als Europa de invasie blijft veroordelen als een bezettingsoperatie.

Ook haalde hij hard uit naar Saudi-Arabië dat kritiek had geuit op de invasie. "Saudi-Arabië zou eens in de spiegel moeten kijken voor ze ons bekritiseren. Wie heeft de huidige toestand in Jemen veroorzaakt?"

Volgens Erdogan zijn er bij de invasie 109 "terroristen gedood". Turkije beschouwt de Koerdische YPG die het gebied eerder veroverde op IS als terroristen. Verder zei hij dat Turkije IS-gevangenen niet uit de kampen en gevangenissen zal vrijlaten.

Erdogan herhaalde dat Turkije een 'veilige zone' wil creëren waar de circa 2 miljoen Syrische vluchtelingen die nu in Turkije verblijven naar toe kunnen worden gestuurd. Volgens Koerden komt dit neer op een etnische zuivering, omdat het gaat om Arabieren die het Koerdische gebied zouden gaan bevolken.

Kritiek in Europa

Veel Europese landen Europa veroordelen de Turkse invasie in het noordoosten van Syrië. Italië noemt de Turkse invasie "onacceptabel" en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. De Finse premier Antti Rinne, momenteel voorzitter van de EU, maakt zich "grote zorgen over de effecten van de maatregelen op de humanitaire situatie in Syrië." Door de vijandelijkheden in de regio lopen volgens Rinne meer mensen gevaar ontheemd te raken."

Rinne zei ook dat de Finse regering stopt met het verlenen van nieuwe vergunningen voor wapenexport naar Turkije of andere landen die 'in oorlog zijn' in het gebied.

Ook in Nederland wil het overgrote deel van de Tweede Kamer sancties tegen Turkije. In een Kamerdebat over de Turkse inval in het noordoosten van Syrië hekelde bijna iedereen het optreden van de Turken. Daarbij vielen woorden als "ongehoord", "illegaal", "etnische zuivering" en "onacceptabel".

Dialoog

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen maandag in Luxemburg bijeen. Tijdens die bijeenkomst wordt de invasie in Syrië besproken. De kwestie komt later in de week ook aan de orde bij de EU-top van regeringsleiders in Brussel. De 28 lidstaten noemen de Turkse vijandigheden in Syrië een belemmering voor het vredesproces in Syrië.

Ook buiten Europa is kritiek op Turkije. Iran wil dat de Turkse strijdkrachten onmiddellijk de aanval stoppen en het land verlaten. Rusland pleit voor een dialoog tussen de Syrische en Turkse regering.