Kaag: Turkse ambassadeur heeft stevige boodschap meegekregen

Het kabinet kijkt naar een "breed scala van maatregelen" tegen Turkije. Dat heeft minister Kaag gezegd naar aanleiding van de Turkse inval in het noordoosten van Syrië.

Ze benadrukte dat het kabinet inzet op maatregelen in Europees en in NAVO-verband. Het kabinet heeft de inval met kracht veroordeeld en de Turkse ambassadeur op het matje geroepen. Volgens Kaag heeft die vanochtend een "streng gesprek gehad en een stevige boodschap meegekregen".

Het overgrote deel van de Tweede Kamer wil sancties tegen Turkije. In een Kamerdebat over de Turkse inval in het noordoosten van Syrië hekelde bijna iedereen het optreden van de Turken. Daarbij vielen woorden als "ongehoord", "illegaal", "etnische zuivering" en "onacceptabel".

Sancties

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet in Europees verband voor strafmaatregelen moet pleiten, bijvoorbeeld financiële. Een oproep daartoe werd ondertekend door de regeringspartijen en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA, CDA, SGP, 50Plus en Forum voor Democratie.

Minister Kaag zei niets uit te sluiten, maar ze wilde niet te veel op sancties vooruitlopen. "Als je het hebt over sancties in juridische zin, heb je ook een juridisch kader nodig. Meestal is dat een besluit van de VN-Veiligheidsraad of in EU-verband."

Wapenembargo

Een meerderheid wil ook dat het kabinet snel de NAVO-raad snel bij elkaar roept en Kaag verzet zich daar niet tegen.

Het kabinet is niet voor een eenzijdig Nederlands wapenembargo tegen Turkije, zoals een deel van de Kamer wil. Kaag wil wel nagaan dat er alleen wapens aan Turkije worden geleverd als uitgesloten is dat ze worden ingezet voor acties in Syrië.

Het kabinet is op dit moment ook niet voor het opschorten van militaire samenwerking met Turkije en wijst ook het bevriezen van het NAVO-lidmaatschap van de Turken van de hand.