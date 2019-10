Republikeinen in VS keren zich steeds nadrukkelijker tegen Turkse inval

Vanwege de Turkse aanval zijn volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Het Turkse ministerie van Defensie verkondigde gisteren dat er 181 doelen onder vuur waren genomen. Daarbij zouden meer dan honderd "terroristen" zijn omgekomen.

Trump zei afgelopen nacht tegen journalisten ook niet achter de aanval te staan. Maar volgens hem wil het Amerikaanse volk ook niet dat er opnieuw troepen naar Syrië worden gestuurd.

"De Koerden en Turken vechten al 200 jaar met elkaar", zei Trump op Twitter. "En IS is voor 100 procent verslagen, dus we hebben onze taak al perfect uitgevoerd." Volgens Trump zijn er nu drie opties voor de VS: weer het leger sturen, Turkije "heel hard" raken met economische sancties of als bemiddelaar optreden tussen Turkije en de Koerdische milities in het noordoosten van Syrië.

Tegenover journalisten zei hij een voorkeur te hebben voor die laatste optie: