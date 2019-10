Wat is het 'Zwitserse zakmes' van de cybercrimineel?

"Ik verdien hier 2000 tot 5000 euro per maand mee", zegt Naiden. "Sommige maanden gaat het beter dan andere."

De gevonden lekken verkoopt hij vooral aan mensen die willen inbreken op andermans accounts. Hij beseft dat mensen kunnen worden gehackt door zijn werk, maar voelt zich niet schuldig. "De meeste mensen worden hier nooit slachtoffer van", zegt hij.

Ook relativeert hij de impact van zijn activiteiten. "Er worden dagelijks tienduizenden websites gehackt. Ik ben niet de duivel."

Tegenbeweging

Er is een tegenbeweging. Ethische hackers, waaronder ook uit Nederland, hebben websites opgezet waar mensen kunnen controleren of hun wachtwoorden zijn uitgelekt.

De grootste website is Have I Been Pwned, waar mensen hun e-mailadressen kunnen invoeren om te zien of hun gegevens wel eens zijn uitgelekt. Het Nederlandse Scattered Secrets laat zelfs zien welke wachtwoorden precies zijn uitgelekt.

De uiteindelijke oplossing is het afschaffen van wachtwoorden, denken experts. Immers: wat er niet is, kan niet uitlekken. Maar het duurt nog wel even voor het zover is.