Wachtwoorden: we moeten ervanaf. Maar hoe?

"Veel mensen beschermen hun telefoon net zo goed als hun portemonnee, en merken het eerder als hun telefoon er niet is dan wanneer hun partner niet naast ze in bed ligt", zegt Niemantsverdriet. In de toekomst zou je dan bijvoorbeeld automatisch kunnen inloggen als je telefoon in de buurt van je laptop ligt.

Apparaatjes in je computer

Ook zijn er apparaatjes die je in je computer kunt stoppen en die niet alleen het wachtwoord, maar ook de gebruikersnaam kunnen vervangen. Zo'n zogenoemde security-key in je laptop stoppen is dan genoeg om in te loggen. Om te voorkomen dat iemand kan inloggen als je je sleutel laat liggen in de trein, kun je je identiteit extra bevestigen met bijvoorbeeld een app op je telefoon.

Op dit moment kunnen die apparaatjes enkel nog naast je gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt. Alle grote techbedrijven hebben zich achter dat initiatief geschaard, alleen Apple nog niet.

Bezwaar hierbij is dat je het apparaatje altijd bij je moet hebben om ergens te kunnen inloggen. Daarnaast kost zo'n zogenoemde veiligheidssleutel op dit moment nog een paar tientjes, wat veel mensen zal weerhouden van aanschaf.

Nog even wachten

De perfecte oplossing bestaat dus nog niet, maar komt vast nog wel een keer, denkt De Bruijn van Nederland ICT. "Maar het zal wel nog even duren. Mensen gebruiken nu ook nog steeds de fax."