E-mailadressen bezoekers prostitutieforum uitgelekt en te koop aangeboden

Hoe zijn we te werk gegaan?

De NOS heeft eerst zelf geverifieerd of de claims over het datalek klopten, voordat Hookers.nl het lek bevestigde. We hebben contact opgenomen met de verkoper van de database, onszelf voorgedaan als geïnteresseerde koper en gevraagd om een sneak preview. Die kregen we: de verkoper stuurde ons de gegevens van duizend leden. We hebben de verkoper niet betaald.

We hebben vervolgens geverifieerd of het daadwerkelijk om gebruikers van Hookers.nl ging. Daarbij hebben we onder meer de 'wachtwoord vergeten-functie' van Hookers.nl gebruikt. Door e-mailadressen in te vullen en op 'wachtwoord vergeten' te klikken, was te controleren of een e-mailadres voorkomt in de database.

We hebben dit met vijf willekeurig gekozen e-mailadressen gedaan. Hoewel een gebruiker hierdoor een mailtje in zijn inbox krijgt met de melding dat iemand een poging heeft gedaan om zijn of haar wachtwoord te herstellen, vonden we dit toch een passende manier om te controleren of e-mailadressen uit de dataset daadwerkelijk op Hookers.nl voorkwamen. Het was nodig om uit te sluiten dat het om andere data ging.

Ook hebben we met Google-zoekopdrachten gecontroleerd of achter individuele accounts op Hookers.nl bestaande personen zitten. Alle door ons verzamelde informatie zal na publicatie worden verwijderd.