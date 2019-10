Grote providers investeren flink in sneller internet, strategie verschilt

KPN en VodafoneZiggo, de twee grootste providers op het gebied van vast internet, zijn allebei druk bezig om klanten te voorzien van snellere verbindingen. Daarbij kiezen de providers voor een verschillende strategie.

VodafoneZiggo heeft vandaag aangekondigd dat het de komende maanden steden gaat voorzien van 1 Gigabit internet downloadsnelheid (50 Megabit upload). Daarbij benadrukt de provider dat het "gigabit zonder graven" aanbiedt. Ze willen daarmee aangeven dat ze geen glasvezelkabels hoeven aan te leggen om de snelheid te verhogen.

Dat is een steek richting KPN, die in januari opnieuw begonnen is met de aanleg van glasvezel in diverse steden. De impuls begon in 2017 met de aanleg van glasvezel in buitengebieden. In de jaren daarvoor was het aantal aansluitingen juist gedaald. Onderzoeksbureau Stratix ziet de stijging van nieuwe aansluitingen terugkomen in de cijfers en de verwachting is dat dit alleen maar meer wordt in 2020.