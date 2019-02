Steeds meer glasvezel in de buitengebieden, Randstad blijft achter

Glasvezel wordt gezien als een belangrijk onderdeel om het Nederlandse internetnetwerk sneller en daarmee toekomstbestendig te maken. Het is daarnaast nodig voor de uitrol van 5G, de opvolger van ons huidige mobiele netwerk.

"In 2018 is een aantal rijke buitenlandse partijen gaan investeren in de Nederlandse markt", verklaart Hendrik Rood van Stratix de stijgende lijn. Dat gaf de ontwikkeling een nieuwe impuls, zegt hij. "Hierna reageerde KPN met het bericht dat zij de komende drie jaar een miljoen glasvezellijnen gaan aanleggen."

Inhaalslag in buitengebieden

Die inhaalslag is de afgelopen anderhalf jaar vooral gemaakt in de buitengebieden, denk aan minder bevolkte plekken in Overijssel, Drenthe en Groningen. Op de Glaskaart van Stratix is te zien dat met name in de provincie Overijssel het aantal huizen met een aansluiting boven de 80 procent zit. In Zeeland zijn er juist nog weinig aansluitingen.

De druk om glasvezel in buitengebieden aan te leggen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dat komt doordat de bestaande verbindingen die daar liggen vaak ontzettend traag zijn waardoor bijvoorbeeld een video op YouTube kijken al lastig is. Rood verwacht dat de komende twee jaar vrijwel alle buitengebieden in Nederland toegang zullen krijgen.