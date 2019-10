Al jullie vragen (én antwoorden) over de Turkse aanval in Noordoost-Syrië

Vraag: wie is er sterker?

Lucas: "Nou, die vraag is makkelijk te beantwoorden. Het Turkse leger is het op een-na-grootste leger binnen de NAVO. Van alle lidstaten zijn de Verenigde Staten het machtigst, ook technologisch. Maar het Turkse leger zit daar dus direct achter. De Koerdische militie is wel getraind door de Amerikanen, dat maakt dit tot een heel erg rare clash."

Daisy: "Er zijn al iets van 180 doelwitten geraakt, dat is echt veel. De Koerdische strijdkrachten zitten op de grond, die kunnen daar misschien heel goed vechten, maar tegen luchtaanvallen kunnen ze weinig doen."

Lucas: "Op die luchtaanvallen heeft de Koerdische militie geen antwoord, dus dan kom je weer bij het scenario dat ze misschien hulp zoeken bij Assad en de Russen, maar daar zijn we nog lang niet. De Koerdische militie is geen goed georganiseerd staatsleger dat met verschillende onderdelen vanuit de lucht en over land oorlog voert, daar is Turkije absoluut de bovenliggende partij. Maar die Koerdische militie heeft wel heel veel gevechtservaring in guerrilla, aanslagen, achter de linies opereren, verdwijnen in de bevolking.