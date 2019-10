Olga Tokarczuk en Peter Handke winnen Nobelprijs voor de Literatuur

De Poolse schrijfster Olga Tokarczuk (57) en de Oostenrijkse toneelschrijver Peter Handke (76) hebben de Nobelprijs voor de Literatuur gewonnen.

Tokarczuk is de vijftiende vrouw die een Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst mag nemen. De andere elf winnaars van de Nobelprijzen die dit jaar al zijn toegekend, zijn allemaal mannen.

De prijs werd dit jaar twee keer toegekend. Dat heeft een reden: vorig jaar kreeg de Zweedse Academie te maken met een schandaal. Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van dichteres en ex-academie-lid Katarina Frostenson, zou zeker achttien vrouwen seksueel hebben misbruikt. Dat zou onder meer gebeurd zijn in de gebouwen van de academie.

Schandaal

Na de bekendmaking van het nieuws stapten meerdere leden van de academie op. Zij wilden niet geassocieerd worden met de beschuldigingen. Frostenson vertrok ook, omdat ze geldbedragen had doorgesluisd naar de vereniging van haar man. Arnault is inmiddels veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een verkrachting. In mei 2018 maakte de organisatie van de literatuurprijs bekend geen Nobelprijs toe te kennen dat jaar.

In de maanden daarna heeft de Zweedse Academie een aantal nieuwe leden aangesteld. Tevens zijn de criteria voor het toekennen van de prijs gewijzigd. Voorzitter Anders Olsson zei tegen The Guardian 'met een bredere blik' naar literatuur te kijken, en niet meer vanuit 'eurocentrisch perspectief'.

Nog twee uitreikingen

Morgenochtend wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Dit jaar zijn 301 kandidaten aangedragen. Volgens het Noorse onderzoeksinstituut PRIO maakt de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg een goede kans om te winnen. Komende maandag wordt de laatste Nobelprijs van dit jaar toegekend: de Nobelprijs voor de Economie.