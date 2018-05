Dit jaar geen Nobelprijs voor de Literatuur

Opgestapt

Na de beschuldigingen stapten verscheidene leden van de Zweedse Academie op. Ze wilden niet met Frostenson of haar man geassocieerd worden. Uiteindelijk vertrok ook Frostenson zelf. In de statuten van de academie staat dat alle leden aanwezig moeten zijn bij de stemming over de prijswinnaar.

Opgestapte leden van de academie kunnen nu niet zomaar door anderen worden vervangen, omdat ze voor het leven zijn benoemd. Koning Carl Gustaf van Zweden zal de statuten van de Zweedse Academie aanpassen zodat dat wel mogelijk is.

Eerder had hij de leden al opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en de interne conflicten op te lossen.

Mogelijk worden als compensatie volgend jaar twee Nobelprijzen voor de Literatuur uitgereikt.

De laatste keer dat de Nobelprijs voor de Literatuur niet werd uitgereikt was in de Tweede Wereldoorlog, in 1943.