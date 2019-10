Erdogan: inval Noordoost-Syrië is begonnen

Het Turkse leger is begonnen met de aanval op het noordoosten van Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. De Koerdische strijders in het gebied bevestigen dat de Turkse luchtmacht is begonnen met bombardementen.

Een verslaggever van CNN Turk meldt dat hij in de Syrische grensplaats Ras al Ain zware explosies heeft gehoord. Ook uit Tell Abyad, 100 kilometer naar het westen, komen berichten over ontploffingen.

Op beelden is te zien dat jachtvliegtuigen vertrekken vanaf een Turkse luchtmachtbasis: