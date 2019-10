Tennet breidt stroomnet uit voor 7 miljoen zonnepanelen

Op basis van informatie van regionale netbeheerders laat Tennet weten dat in de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel in 2030 in totaal 14.000 Megawatt extra nodig is, alleen voor zonneparken. Wel houdt Tennet een slag om de arm.

Het is moeilijk om een inschatting te geven van de hoeveelheid extra stroomcapaciteit die nodig is, als gevolg van de komst van zonneparken. Slechts een deel heeft al subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien wordt er op dit moment in 30 verschillende energieregio's (door de Regionale Energie Strategieën) in kaart gebracht wat er nodig is om het klimaatakkoord uit te kunnen voeren.

Uit cijfers van RVO blijkt dat er op dit moment 407 zonneparken in Nederland subsidie hebben gekregen, met een totaal vermogen van bijna 3.000 megawatt. Ruim een derde daarvan is al gerealiseerd, de andere twee derde nog niet. (Ter vergelijking: de kerncentrale Borssele is goed voor ruim 400 MW).