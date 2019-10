Witte Huis werkt niet mee met 'ongrondwettelijk' onderzoek naar impeachment

Het Witte Huis weigert mee te werken aan het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Advocaten van president Trump schrijven in een brief aan het Huis van Afgevaardigden dat het gaat om een "ongegrond" en een "grondwettelijk ongeldig" onderzoek.

In de brief worden de Democraten onder meer ervan beschuldigd dat ze een onderzoek zijn begonnen dat het principe van een eerlijk proces schendt. De brief is gericht aan de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de leiders van de drie Democratische commissies die onderzoek doen naar Trump.

De brief van het Witte Huis wordt gezien als een escalatie van de strijd over het onderzoek naar de afzettingsprocedure. De Democraten en de regering koersen af op een felle en complexe discussie over de interpretatie van de impeachment-regels die in de Amerikaanse grondwet zijn vastgelegd.

'Precedent geschonden'

Het argument van de advocaten van Trump is dat de Democraten geen stemming hebben gehouden in het Huis van Afgevaardigden voorafgaand aan het impeachment-onderzoek. Bij de onderzoeken naar afzettingsprocedures tegen de presidenten Andrew Johnson, Richard Nixon en Bill Clinton was dat wel het geval. Volgens het Witte Huis schenden de Democraten dus precedent.

"Jullie ongekende acties laten de president geen andere keuze", staat in de brief. "Om zijn plichten aan het Amerikaanse volk, de grondwet en alle toekomstige bekleders van het ambt van president na te komen, kan de president en zijn regering onder deze omstandigheden niet meewerken aan jullie partijdige en ongrondwettelijke onderzoek."

Nancy Pelosi houdt vol dat er geen regels worden geschonden en zegt dat de gang van zaken binnen de grondwettelijke rechten van het Huis valt.

Zo werkt een impeachment: