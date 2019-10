Kamer debatteert over gevolgen kwestie-Van Haga

De Tweede Kamer houdt binnenkort een debat over de gevolgen van het verliezen van de meerderheid door de coalitie. Twee weken geleden zette de VVD Kamerlid Van Haga uit de fractie en die maakte gisteren bekend dat hij als zelfstandig Kamerlid verdergaat.

Daardoor is de coalitie de meerderheid in de Tweede Kamer kwijt: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben nu samen nog maar 75 in plaats van 76 van de 150 Kamerzetels. Van Haga zei gisteren dat hij het regeerakkoord "uiteraard" blijft steunen, maar dat hij bij nieuwe voorstellen zijn eigen afweging maakt.

Coalitie laconiek

Op verzoek van PvdA-leider Asscher komt er nu een debat met premier Rutte over hoe de coalitie met de nieuwe situatie denkt om te gaan. De hele oppositie viel Asscher bij; voor de regeringspartijen had een debat niet gehoeven, maar ze verzetten zich er ook niet tegen.

Eerder reageerde de coalitie laconiek op de kwestie-Van Haga. Regeringspartijen benadrukten dat de meerderheid toch al krap was en dat de Kamer niet het vertrouwen in het kabinet heeft opgezegd. Bij de Statenverkiezingen van maart dit jaar verspeelde de coalitie ook al de meerderheid in de Eerste Kamer.

Asscher had uitgezocht dat de Tweede Kamer de afgelopen tijd twee wetten en 175 moties en amendementen met een verschil van 76 tegen 74 zetels heeft aangenomen. Het Kamerdebat is waarschijnlijk volgende week.