Nobelprijs voor de Natuurkunde gaat naar sterrenkundigen

Drie sterrenkundigen krijgen dit jaar de Nobelprijs voor Natuurkunde. James Peebles, Michel Mayor en Didier Queloz hebben volgens de Zweedse Academie bijgedragen "aan ons begrip van de evolutie van het heelal en de plek van de aarde in de kosmos".

De Canadese Amerikaan Peebles (84) is een van 's werelds meest vooraanstaande fysisch kosmologen. Zijn theorieën van de afgelopen vijftig jaar vormen de basis voor onze hedendaagse ideeën over het heelal. Hij krijgt de helft van de Nobelprijs.

De andere helft is voor de Zwitsers Mayor en Queloz. Zij ontdekten in 1995 de eerste planeet buiten ons zonnestelsel die ook rond een eigen ster draait. De Academie zegt dat de vondst een revolutie ontketende in de astronomie, waardoor er nu meer dan 4000 zogenoemde exoplanten in het Melkwegstelsel zijn gevonden. "Mogelijk vinden we daardoor uiteindelijk een antwoord op de eeuwige vraag of er ergens anders ook leven is."

De wetenschappers krijgen gezamenlijk ruim 800.000 euro, een gouden medaille en een diploma. De uitreiking is op 10 december in Stockholm.