'Bestuurlijk zwaargewicht' gaat waarnemen in Den Haag, naam nog onbekend

Den Haag krijgt een waarnemend burgemeester. Er is nog niet bekendgemaakt wie het is, maar volgens commissaris van de koning Jaap Smit gaat het om een "bestuurlijk zwaargewicht".

Smit verwacht deze week de naam van de tijdelijke opvolger van de vertrokken burgemeester Krikke bekend te maken. Eerst moeten de fractievoorzitters van de gemeenteraad kennismaken.

De waarnemer begint op korte termijn en blijft vermoedelijk tot na de zomer van 2020 aan. Nog niet bekend is wanneer de vacature voor de nieuwe burgemeester wordt gepubliceerd.

Krikke stapte gisteren op vanwege een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling in Scheveningen. Haar taken worden op dit moment waargenomen door loco-burgemeester Boudewijn Revis.

Krikke maakte haar aftreden bekend in een Instagram-video: