'Krikke of stikken': de burgermoeder voor wie de geschiedenis zich herhaalde

Tweeënhalf jaar was Pauline Krikke (58) burgemeester van Den Haag. In die korte tijd brokkelde het vertrouwen in haar steeds verder af. Bij haar ambtenaren, maar ook steeds meer in de gemeenteraad. Drie kwesties binnen één week luidden uiteindelijk haar vertrek in.

Wie zijn oor te luisteren legt in die gemeenteraad komt tot de conclusie dat VVD'er Krikke, als zij vandaag niet de eer aan zichzelf had gehouden, komende donderdagavond naar huis was gestuurd. Dan zou de raad debatteren over de harde conclusies in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen Scheveningse vreugdevuur.

"Ondanks haar betrokkenheid en inzet voor onze stad is er te veel fout gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nu nog voldoende gezag te hebben", reageerde bijvoorbeeld Arjen Kapteijns van GroenLinks vandaag op Krikke's "moedige, maar onvermijdbare besluit". En ook D66 sprak van een "begrijpelijke keuze gezien het kritische rapport dat er lag".

Twee crisissituaties op één dag

Al eerder waren er twijfels gerezen over het vermogen van de geboren Friezin om in crisissituaties het hoofd koel te houden en de juiste beslissingen te nemen. Vorige week dinsdag waren er zelfs twee crisissituaties op één dag. Eerst was er de doorzoeking van de werkkamers en de woningen van beide wethouders van de Groep de Mos.

Al langer was er veel discussie in de Haagse politiek over Richard de Mos: sloeg diens 'ombudsmanpolitiek' niet om in vriendjespolitiek? Nu kwam de dringende vraag op tafel: wat had het college onder leiding van Krikke nou werkelijk gedaan om de risico's van integriteitsschendingen te voorkomen?

Maar ook de boerendemonstratie op dezelfde dag verliep bepaald niet vlekkeloos. De burgemeester wilde eerst maar een handjevol tractors op het Malieveld, sprak toen met de organisatoren af dat het er maximaal 75 mochten worden, maar dat werden er uiteindelijk honderden. De boeren reden gewoon door de afzettingen.