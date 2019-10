Ook voormalig centraal bankiers waarschuwen voor 'gevaarlijk' ECB-beleid

Transparantie

Het statement komt niet lang nadat de ECB nieuwe stappen heeft gezet in het aanzwengelen van de economie. In september werd aangekondigd dat de rente verder omlaag gaat, en dat er weer schulden opgekocht gaan worden.

"Dat was niet de directe aanleiding voor dit memorandum", zegt Wellink. "Het heeft het wel versneld." Samen met de vijf andere oud-centraal bankiers maakt hij zich al langer zorgen over ontwikkelingen in het ECB-beleid.

"De opmerkingen van Knot passen in een proces van toenemende transparantie bij de ECB", aldus Wellink. "Eerst waren er geen notulen, nu zijn er notulen zonder naamsvermelding en de volgende stap zal zijn notulen met namen, zoals het geval is in de VS en het VK. Publieke uitlatingen als die van Knot, waardoor individuele opvattingen duidelijk worden, passen in dit proces van toenemende transparantie."

Dit memorandum moet een discussie over dat beleid op gang brengen. Wellink: "Politici mogen volgens het EU-verdrag geen druk uitoefenen, wie mag dat dan wel?"