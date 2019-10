CBR krijgt in twee maanden 1000 vergoedingsverzoeken extra

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft dit jaar tot en met augustus al 1856 verzoeken gehad voor een coulancevergoeding van mensen die door vertraging bij het CBR zonder rijbewijs zitten. Begin juli stond dit aantal nog op 883.

De vergoeding geldt voor de extra kosten die worden gemaakt door het met spoed aanvragen van een rijbewijs bij de gemeente. Veel ouderen vroegen met spoed een rijbewijs aan nadat ze waren gekeurd, omdat die keuring al veel te lang op zich had laten wachten.

Het CBR heeft inmiddels ruim 71.000 euro aan coulancevergoedingen uitgekeerd.

Problemen bij CBR

Ouderen die willen blijven rijden na hun 75ste moeten een nieuw rijbewijs en een gezondheidsverklaring aanvragen. Om te bepalen of het veilig is om achter het stuur te zitten, moeten ze medisch gekeurd worden, maar door grote problemen bij het CBR zijn daarvoor lange wachttijden ontstaan.

De problemen ontstonden door de invoering van een nieuw systeem voor de afhandeling van gezondheidsverklaringen en door een tekort aan keuringsartsen. Vanwege de lange wachttijden besloot minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat 75-plussers een jaar langer mogen doorrijden zonder keuring.

Deze regeling gaat echter pas in op 1 december. Oudere automobilisten mogen op dit moment ondanks de aangekondigde regeling niet de weg op met hun verlopen rijbewijs. Minister Grapperhaus meldde eerder dit niet te gedogen: "We kunnen in regelgeving geen uitzondering maken."

Het CBR werft op dit moment meer keuringsartsen en verwacht dat eind 2020 alle achterstanden zijn weggewerkt.