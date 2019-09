Grapperhaus wil verlenging rijbewijs ouderen niet versoepelen

Oudere automobilisten mogen niet doorrijden met een verlopen rijbewijs. Minister Grapperhaus is niet bereid om een verlopen rijbewijs van 75-plussers te gedogen. Oudere automobilisten moeten wachten op nieuwe wetgeving, waarmee wordt vastgelegd dat ze nog een jaar kunnen doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijzen.

"We kunnen in regelgeving geen uitzondering maken", zei de minister van Justitie en Veiligheid in het debat over de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). "Het schept een precedent."

Bij het CBR zijn grote problemen, waardoor ouderen lang moeten wachten op een verlenging van hun rijbewijs. Als ze willen blijven doorrijden na hun 75ste moeten ze een nieuw rijbewijs aanvragen, evenals een gezondheidsverklaring.

Keuring

Vanwege de lange wachttijden besloot minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in juni dat 75-plussers een jaar langer mogen doorrijden zonder keuring. Maar dat moet wel eerst wettelijk zijn geregeld. Daar wordt nu aan gewerkt.

Het is nog onbekend hoelang het kan duren. "Het proces wordt met spoed doorlopen", aldus Grapperhaus.