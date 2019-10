Aantal mensen dat griepprik haalt stijgt licht

Vorig jaar hebben voor het eerst in tijden weer meer mensen de griepprik gehaald. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over vaccinaties van gezondheidsinstituut Nivel. In 2018 ging 51,3 procent van de mensen die hoog risico lopen op complicaties bij griep de spuit halen. Een jaar eerder was dat 49,9 procent.

Het is voor het eerst in tien jaar tijd dat er een toename is. Staatssecretaris Blokhuis zegt zeer verheugd te zijn met de stijging, "hoe bescheiden deze ook is".

De staatssecretaris besloot vorig jaar te laten onderzoeken of medewerkers in de zorg, die zich weinig laten inenten tegen griep, daartoe verplicht kunnen worden. Enkele maanden na de aankondiging bleek al dat het aantal zorgmedewerkers dat de prik haalde, bijna was verdubbeld.

Blokhuis benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat zorgprofessionals hun verantwoordelijkheid nemen en zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij voor het einde van het jaar laat weten of het wenselijk is om de inenting bij die groep verplicht te stellen. Nu het griepseizoen er weer aankomt, roept hij mensen in de 'risicogroepen' op om de vaccinatie te halen.