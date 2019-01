Zorgmedewerkers halen vaker griepprik, maar vaccinatiegraad blijft laag

Het aantal medewerkers van ziekenhuizen dat de griepprik heeft gehaald is dit griepseizoen bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Met een flinke campagne en soms kleine beloningen is het gelukt om de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers te laten groeien van 13 naar 24 procent.

Toch laat ziekenhuispersoneel zich nog altijd relatief weinig inenten. Van de hele groep Nederlanders die griepprik krijgt aangeboden, haalt ongeveer de helft die. Twee keer zoveel dus als ziekenhuismedewerkers.

"We zijn niet tevreden, maar ook niet ontevreden", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). "En in ieder geval meer tevreden dan vorig jaar. De campagne heeft geholpen."

Die campagne voorkomgriep.nl werd in oktober vorig jaar opgezet door de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de verpleegkundigenorganisatie V&VN.

Zware griepgolf

Uit een meting na afloop van de campagne bleek dat in bijna alle onderzochte zorginstellingen meer medewerkers de griepprik hebben gehaald. En in ruim een derde van de instellingen is de vaccinatiegraad verdubbeld ten opzichte van vorige winter.

Het griepseizoen van 2017/2018 duurde achttien weken en was hevig. De griepgolf leidde mogelijk tot bijna 10.000 doden, zo'n 16.000 ziekenhuisopnames van (ernstige) griepcomplicaties en 340.000 bezoeken aan huisartsen vanwege griepachtige klachten.

Ziekenhuizen lagen vol met patiƫnten met griepcomplicaties. Omdat ook de eigen medewerkers massaal door de griep getroffen werden, ontstonden er in een reeks ziekenhuizen grote capaciteitsproblemen. Afdelingen moesten gesloten worden wegens personeelsgebrek en ziekenhuizen hadden moeite om elders bedden te vinden voor patiƫnten.

Werkzaamheid

Die problemen waren aanleiding voor de campagne voorkomgriep.nl. Prikploegen gingen met het griepvaccin langs bij hun collega's op de afdelingen, zodat die niet naar een centrale prikpost hoefden te gaan.

Ook werd er meer uitleg gegeven over de werkzaamheid van het vaccin. Die is sterk afhankelijk van de componenten die erin zitten en dat wordt bepaald op basis van het griepvirus dat een half jaar eerder op het zuidelijk halfrond heerst. Als hier een ander virus opduikt dan beschermt de griepprik maar matig en dat was vorig jaar het geval.

Dit jaar verloopt de griepepidemie - die al zes weken gaande is - tamelijk mild. Vorige week hadden 75 op de 100.000 Nederlanders griepachtige ziekteverschijnselen. Op dit moment leidt de griep niet tot problemen in ziekenhuizen zoals vorig jaar.