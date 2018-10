Blokhuis kijkt naar verplichte griepprik voor zorgpersoneel

Er komt een onderzoek naar het verplicht stellen van de jaarlijkse griepprik voor medewerkers in de zorg. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid komt daarmee tegemoet aan de wens van deskundigen.

Die brachten een advies uit naar aanleiding van de zware griepgolf van afgelopen winter. Die was met achttien weken veel langer dan normaal. Ongeveer 900.000 mensen werden ziek en er stierven toen zo'n 9500 mensen meer dan normaal.

Volgens de deskundigen moet er gestreefd worden naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder zorgpersoneel, het liefst honderd procent. Niet alleen de medewerkers, maar ook de patiƫnten zijn daardoor beter beschermd.

Effectiever vaccin

Blokhuis is het daarmee eens. Daarom kondigt hij voor begin volgend jaar een onderzoek aan, "om te verkennen of het wenselijk en mogelijk is om griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen, of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad zullen doen stijgen".

De deskundigen adviseren ook om een nieuw, effectiever vaccin te gebruiken. Ook dat advies neemt Blokhuis over. Het is weliswaar duurder, maar hij vindt het belangrijk om het best beschikbare vaccin in te zetten. Die nieuwe entstof is waarschijnlijk pas in de winter van 2019-2020 beschikbaar.