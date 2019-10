Kritiek op anti-'scorebordpolitiek Klaver: 'Meestemmen, mag daar wat tegenover staan?'

Begrotingen

Elk jaar maakt het kabinet een begroting voor het jaar erop. Op Prinsjesdag wordt die aangeboden aan de Tweede Kamer, voor ieder ministerie een. Die begrotingen worden in de maanden na Prinsjesdag besproken in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. In december stemt de Kamer over de begrotingen.