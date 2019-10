PvdA dreigt tegen Belastingplan kabinet te stemmen

Het kabinet moet extra geld uittrekken voor de bestrijding van het lerarentekort en de belasting verlagen die ouderen en mensen met een laag inkomen betalen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de PvdA tegen het Belastingplan en de onderwijsbegroting te stemmen.

Partijleider Lodewijk Asscher zegt in de Volkskrant dat hij vandaag, bij de Algemene Financiële Beschouwingen, een ultieme poging gaat doen om de plannen van het kabinet bij te sturen.

Volgens Asscher is er geld genoeg: "Dit is het kabinet met het meeste geld sinds de jaren 70. Als je in een periode met zo'n welvaart niet de keuze maakt om armoede en dakloosheid te bestrijden, dan gaat het zeker niet lukken als het straks economisch tegenzit."

GroenLinks

Het is de vraag of het dreigement van de PvdA indruk maakt. Het kabinet heeft weliswaar steun van de oppositie nodig in de Eerste Kamer, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft al gezegd dat hij niet van plan is tegen het Belastingplan te stemmen.

Klaver wil geen 'scorebordpolitiek' meer bedrijven en ziet ook veel goede dingen in het Belastingplan. Als GroenLinks inderdaad de voorstellen steunt, heeft het kabinet de gewenste meerderheid binnen.

Maar Asscher zegt in de Volkskrant dat hij het allemaal nog moet zien. "Ik ga zien hoe er gestemd gaat worden. Ik laat zien dat het ons menens is. Je kunt in de politiek alleen iets bereiken door er vol vuur voor te vechten."

Verhuurdersheffing

De PvdA-leider deed twee weken geleden bij de Algemene Beschouwingen al een poging om zijn eisen ingewilligd te krijgen, maar toen ging het kabinet er niet op in. Vandaag, in het debat met minister Hoekstra, hoopt Asscher toch op toenadering.

Naast het extra geld voor de leraren en de lastenverlichting voor ouderen en minima wil de PvdA ook iets doen aan de verhuurdersheffing die woningcorporaties betalen. Die leidt volgens Asscher tot hogere huren, terwijl het geld beter gebruikt kan worden om betaalbare woningen te bouwen.