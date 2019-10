Positie burgemeester Krikke ter discussie in Haagse gemeenteraad

Verschillende partijen in de Haagse gemeenteraad vinden dat burgemeester Krikke moet opstappen. Zij noemen haar positie onhoudbaar na het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de uit de hand gelopen vreugdevuren van de afgelopen jaarwisseling in Scheveningen.

"Diegene die moest handhaven, deed niets en daarom moet ze aftreden", zegt Arjen Dubbelaar van de grootste fractie, Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ook de PVV en de Stadspartij dringen aan op het vertrek van de VVD-burgemeester, die 2,5 jaar geleden haar partijgenoot Jozias van Aartsen opvolgde.

De beslissing over haar toekomst zal volgende week donderdag vallen in een gemeenteraadsvergadering over het rapport van de Onderzoeksraad. "De burgemeester zal in de raad met een goed verhaal moeten komen", beseft ook VVD-fractieleider Frans de Graaf.

Corruptie-onderzoek

Dat debat komt op een moment dat het Haagse gemeentebestuur door verschillende oorzaken onder grote druk staat. Gisteren besloten de coalitiefracties VVD, D66 en GroenLinks om niet verder te gaan met de Groep de Mos. Aanleiding was het corruptie-onderzoek tegen twee wethouders van deze lokale partij, onder wie naamgever Richard de Mos zelf.

Vanaf dat moment was het college van burgemeester en wethouders zijn meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Nu de Groep de Mos zich van burgemeester Krikke afkeert, is de kans groter dat een motie van wantrouwen tegen de burgemeester steun krijgt.

'Zeer geschokt'

Belangrijk daarbij is de vraag hoe CDA en PvdA gaan opereren, de partijen in de Haagse raad die de meeste kans maken om de wethouderszetels te gaan vullen die de Groep de Mos achterlaat. Fractievoorzitter Daniëlle Koster van het CDA wil nog geen conclusies trekken: "Dat doen we pas aan het eind van het debat volgende week. Maar het wordt een heel pittig debat voor de burgemeester, dat is duidelijk na de ernstige bevindingen in dit rapport."

Haar "zeer geschokte" PvdA-collega Martijn Balster is ook kritisch over Krikke: "Bij veel stappen werd duidelijk daadkracht gemist." Maar ook hij heeft zijn definitieve politieke oordeel over de burgemeester nog niet klaar.

Hoeder van de integriteit

Voorman Joris Wijsmuller van de Stadspartij heeft dat wel. "Een burgemeester heeft twee hoofdverantwoordelijkheden: ze is hoeder van de integriteit van het bestuur en ze bewaakt de openbare orde en veiligheid", zegt de oud-wethouder. "In beide grote politieke kwesties van deze week zie je dat het haar allemaal overkomt. Het college wil kleinere, veilige vuren toestaan, maar los van de vraag of dat voor de komende jaarwisseling een goed idee is: ik zie deze burgemeester niet als de ideale persoon om daar leiding aan te geven."